Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 402,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Matthew Thornton 19.07.2019 - Outperform William Blair & Co Ralph Schackart 19.07.2019 410,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 19.07.2019 420,00 Conviction buy Goldman Sachs Heath Terry 18.07.2019 450,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 18.07.2019 410,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 18.07.2019 440,00 Outperform Credit Suisse Douglas Mitchelson 18.07.2019 515,00 Buy Pivotal Research Group - 18.07.2019

269,45 EUR +1,89% (16.08.2019, 15:32)



268,00 EUR +1,28% (16.08.2019, 15:39)



299,32 USD +1,20% (16.08.2019, 15:34)



US64110L1061



552484



NFC



NFLX



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (16.08.2019/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 515,00 oder 402,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 17.07.2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 18. Juli zu entnehmen ist, habe Netflix im zweiten Quartal überraschend wenig neue Kunden hinzugewonnen. Weltweit seien in den drei Monaten bis Ende Juni unter dem Strich lediglich 2,7 Mio. neue Bezahlabos hinzugekommen. Damit sei Netflix weit unter seiner Prognose von fünf Mio. neuen Nutzern geblieben. Insgesamt habe es der Streaming-Riese zum Quartalsende auf knapp 152 Mio. bezahlte Mitgliedschaften gebracht. Netflix habe in den USA und anderen Ländern die Preise erhöht und die Erwartungen bereits gedämpft, mit einem so geringen Nutzerzuwachs sei aber nicht gerechnet worden. Dass der Umsatz im Jahresvergleich um über 30% auf 4,9 Mrd. USD angestiegen sei und der Gewinn mit 270,7 Mio. über den Prognosen gelegen habe, habe die Börsianer nicht trösten können.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Benjamin Swinburne, Aktienanalyst von Morgan Stanley, in einer Aktienanalyse vom 18.07.2019 den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft und das Kursziel bei 450,00 USD belassen. Das Verfehlen der Prognosen hinsichtlich der Kundenzahlen sollte Investoren nicht zu einer Überreaktion veranlassen, so der Ratschlag des Analysten. In den letzten drei Jahren habe Netflix Inc. jeweils einmal auf Quartalsbasis beim Kundenwachstum die Erwartungen nicht erfüllt. In allen drei Fällen sei in dem Folgequartal eine signifikante Outperformance erzielt worden. Das Ausmaß der verfehlten Schätzungen sei in etwa gleich groß wie in früheren Fällen. Die Fähigkeiten von Netflix verlässliche Prognosen abzugeben, habe nicht gelitten. Swinburne halte an seinen Schätzungen hinsichtlich Umsatz, Gewinn und Kundenzuwachs weitgehend fest.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von SunTrust Robinson Humphrey. Analyst Matthew Thornton hat das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 402,00 USD in einer Aktienanalyse vom 19.07.2019 bekräftigt. Er sei der Auffassung, dass es Netflix Inc. in der zweiten Jahreshälfte 2019 leichter haben werde. Die Kundenzahlen des zweiten Quartals seien zwar infolge der Preiserhöhungen, des Programmangebots und saisonaler Effekte zwar schockierend schwach gewesen. Die Erfahrungen der Vergangenheit würden aber zeigen, dass das Unternehmen eine Erholung schaffen könnte. Die Perspektiven hinsichtlich der Programminhalte im dritten Quartal seien äußerst stark.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: