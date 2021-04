Börsenplätze NetEase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

88,80 EUR -0,67% (15.04.2021, 18:34)



NASDAQ-Aktienkurs NetEase-Aktie:

105,87 USD -0,96% (15.04.2021, 18:51)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie:

NEH



NASDAQ-Symbol NetEase-Aktie:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (15.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spieleentwicklers NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Tech-Player NetEase aus China und seine Mobil-Games wie "Creative Destruction" oder "Identity V" würden immer beliebter. Ungewissheit werde jedoch in letzter Zeit vom chinesischen Staatsapparat geschürt. Führende Tech-Unternehmen aus China sollten an ihren Geschäftspraktiken arbeiten, sonst würden hohe Strafzahlungen drohen wie zuletzt bei Alibaba . Die Auswirkungen dürften allerdings überschaubar sein.Mitte Februar habe die Aktie noch ein neues Allzeithoch bei 134,33 Dollar erreicht. Dann seien staatliche Androhungen gegen Big-Tech aus China gefolgt, allen voran bei Alibaba. Die Kurse der Unternehmen seien auf breiter Front stark abgesackt. Der NetEase-Kurs habe innerhalb von sechs Wochen bis zu 26 Prozent verloren. Die Aktie habe ein Mehrmonatstief bei 99,40 Dollar Ende März erreicht. Die Unterstützung am GD200 habe weitere Kursverluste verhindert.Seitdem erhole sich der Titel und habe bisher rund zehn Prozent zulegen können. Aktuell versuche die Aktie die beiden Widerstände bei 109,65 und 113,10 Dollar zu durchbrechen. Gelinge der Ausbruch, werde ein technisches Kaufsignal ausgelöst, was zu weiter steigenden Kursen führe. Der RSL-Indikator sei seit Mittwoch bereits wieder im positiven Bereich und signalisiere jetzt schon eine nachhaltige Erholung.Investierte Anleger würden die Gewinne laufen lassen und die Situation beobachten. Das Kursziel bleibt bei 120 Euro, der Stopp liegt bei 69 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur NetEase-Aktie. (Analyse vom 15.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link