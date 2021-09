Der auf Sicherheits- und Automotive-Lösungen spezialisierte Halbleiterhersteller Ambarella (ISIN: KYG037AX1015, WKN: A1J58B, Ticker-Symbol: A8B) (+6,2%) habe gestern nachbörslich solide Q2-Zahlen berichten können und habe eine weit über dem Konsens liegende Prognose für das laufende Q3 abgegeben. Das Unternehmen erwarte zwar noch Lieferengpässe bei Wafern, sehe dieses Problem aber im Laufe des H2 langsam abklingen.



Der börsennotierte Technologie-Investor Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) habe gestern die Übernahme des indischen Zahlungssystem-Anbieters Billdesk für rd. USD 4,7 Mrd. bekanntgegeben. Der Deal sei am Markt ob seiner strategischen Bedeutung sehr gut angekommen, die Aktie habe 7,4% gewonnen.



Die Aktien von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) seien gestern um 16,7% eingebrochen. Der Anbieter von Lösungen für Videokonferenzen habe am Montag nach Börsenschluss ein nachlassendes Momentum auf der Umsatzseite sowie einen eher vorsichtigen Ausblick geboten. (01.09.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das in den USA gelistete Internet-Unternehmen NetEase (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) (+8,7%) profitierte gestern von guten Quartalszahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch wenn die chinesische Führung vorgestern die Regeln von Online-Spielen für jugendliche Nutzer verschärft habe, so habe dies immerhin Klarheit für die Investoren gebracht.