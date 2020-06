Börsenplätze NetEase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

357,00 EUR -1,12% (10.06.2020, 15:30)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

409,54 USD +0,10% (09.06.2020, 22:00)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (10.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internet- und Online-Game-Konzerns NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) unter die Lupe.NetEase sei mit Platz zwei nicht zufrieden. Nachdem die chinesische Nummer Eins Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D) verstärkt ausländische Entwicklerstudios für Videospiele zukaufe, lege NetEase eine Schippe drauf und gründe ein eigenes Entwicklerteam für Konsolenspiele in Japan. Die Aktie halte ihr Niveau über 400 Dollar.NetEase wolle in Tokyo zukünftig eigene Games für Heimkonsolen produzieren und so das Wachstum ankurbeln. Im hart umkämpften chinesischen Heimatmarkt für Mobile Games habe NetEase in Q1 80 Prozent seiner Umsätze (17,1 Mrd. Yuan, etwa 2,2 Mrd. Euro) mit Videospielen für Smartphones erzielt - zukünftig wolle man verstärkt in die Wohnzimmer.NetEase wolle seinen eigenen Namen außerhalb Chinas etablieren. Dabei sei Japan mit seiner einzigartigen Jugend- und Videospielkultur der erste Schritt - immerhin würden japanische Themen zehn Prozent des 73,2 Mrd. Yuan großen chinesischen Videospielmarktes ausmachen. Und auch in den USA und Europa hätten japanischen Spiele wie Final Fantasy oder Resident Evil viele Fans. Durch das eigene Studio sichere sich NetEase Konsolen-Kompetenz im Unternehmen - langfristig ein Vorteil gegenüber Tencent.Anleger können auf weiter steigende Kurse setzen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". NetEase sei Teil des WANT-Index. (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link