NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (18.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spieleentwicklers NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Online-Gaming und Ed-Tech würden aufgrund der weltweit anhaltenden Corona-Pandemie boomen - und das komme NetEase gerade Recht. Der chinesische Internet-Riese habe in der Krise sein Wachstum wiederbeleben können und am Dienstag erneut ein bullenstarkes Quartal geliefert.NetEase habe im ersten Quartal seine Umsätze um 20 Prozent auf 20,5 Milliarden Yuan (umgerechnet 2,61 Milliarden Euro) steigern können und damit die Schätzungen der Analysten von 20,2 Milliarden Yuan leicht übertroffen. Gegenüber den vergangenen drei Quartalen, die vom Corona-Gaming-Boom profitiert hätten, sei damit die Wachstumsrate gesunken, habe aber noch immer über den zwölf Prozent des Vorjahresquartals gelegen.Auch im ersten Quartal sei das Online-Gaming-Segment für die besser als erwarteten Umsätze verantwortlich geblieben. Das NetEase-Kerngeschäft habe um elf Prozent auf 15,0 Milliarden Yuan zugelegt und damit um 0,25 Milliarden Yuan die Analystenschätzungen übertroffen.Das stärkste Wachstum innerhalb des Konzerns habe aber die Konzerntochter Youdao geliefert, deren Umsätze unglaubliche 148 Prozent auf 1,3 Milliarden Yuan gewachsen seien. Kein Wunder, denn Youdao betreibe schon lange nicht mehr nur eine Suchmaschine - mittlerweile habe NetEase hier seine Ed-Tech-Bemühungen rund um Online-Kurse und Lern-Software gebündelt und durch Übernahmen gestärkt.NetEase habe starke Quartalszahlen veröffentlicht und der Markt habe dies mit einem Kursanstieg von 3,5 Prozent auf 108,60 Dollar gewürdigt. Zum Februar-Hoch bei 134,33 Dollar sei es damit noch ein gutes Stück, aber die starke operative Entwicklung im ersten Quartal biete durchaus ein stabiles Fundament für weiter steigende Kurse.Mit einem 22er KGV von 21 und einem 22er KUV von 4,2 sei die Aktie günstiger als die Gaming-Peergroup, obwohl NetEase durchschnittlich stärker wachse. Jedoch habe NetEase im Gegensatz zur US-Gaming-Konkurrenz auch mit anhaltenden Regulierungsrisiken aus China und den USA zu kämpfen.Anleger bleiben investiert und positionieren sich für eine Erholungsbewegung nach dem Februar-Rücksetzer, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zu der NetEase-Aktie. (Analyse vom 18.05.2021)