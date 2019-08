Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (13.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse des Analysten Bill Liu von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse vertritt Analyst Bill Liu von Goldman Sachs in Bezug auf die Aktien von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) nur noch eine neutrale Haltung.NetEase Inc. habe mit dem im zweiten Quartal erzielten Umsatz die Konsensprognose verfehlt. Dies sei vor allem einem schwachen Wachstum bei Onlinespielen geschuldet. Die Analysten von Goldman Sachs gehen nicht davon aus, dass sich das regulatorische Umfeld in China vor dem kommenden Jahr verbessere. Damit dürfte der Nachschub an neuen Spielen zunächst begrenzt bleiben.Angesichts des schwächeren Ausblicks im Spielesegment sowie des rückläufigen Wachstums im Werbegeschäft kürzt Analyst Bill Liu die Umsatzprojektionen für 2019 und 2020.In ihrer NetEase-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 293,00 auf 270,00 USD.Börsenplätze NetEase-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs NetEase-Aktie:207,50 Euro -1,73% (13.08.2019, 12:46)