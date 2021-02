NetCents Technology mache operativ weiter Fortschritte. Dennoch bleibt die Aktie ein heißes Eisen, aus Sicht des "Aktionär" sollten hier allenfalls Trader aktiv werden. Wer langfristig auf die Megatrends Payment und Krypto setzen will, ist mit Branchenfavorit PayPal und einer kleinen Bitcoin-Position als Depotbeimischung besser bedient, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 05.02.2021)



Börsenplätze NetCents Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NetCents Technology-Aktie:

0,788 EUR +3,68% (05.02.2021, 12:13)



ISIN NetCents Technology-Aktie:

CA64112G1054



WKN NetCents Technology-Aktie:

A2AFTK



Ticker-Symbol NetCents Technology-Aktie:

26N



Kurzprofil NetCents Technology Inc.:



NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) bietet über seine Online-Zahlungsplattform Verbrauchern und Händlern Online-Dienste zur Verwaltung elektronischer Zahlungen an. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf die Erfassung der Migration von Bargeld zu digitaler Währung, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um Zahlungslösungen anzubieten. (05.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetCents Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Krypto-Zahlungsdienstleisters NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) unter die Lupe.Der Krypto-Finanzdienstleister NetCents Technology habe zuletzt spannende Nachrichten verkündet: Neben der Tatsache, dass das kanadische Unternehmen weitere Fortschritte bei der Entwicklung seiner Kryptowährungs-Kreditkarte verzeichnen könne, wolle NetCents die eigene Kryptobörse nun auch seinen Partnern anbieten.Wie das Unternehmen am 2. Februar bekannt gegeben habe, wolle NetCents aus der NC Exchange eine White-Label-Kryptobörse machen und diese anderen Unternehmen und Partnern anbieten. Dazu der NetCents-CEO Clayton Moore: "NetCents hat seine White-Label-Börsentechnologie aktiv entwickelt, um Marktplatzbetreibern die Möglichkeit zu geben, erstklassige Benutzererfahrungen für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zu unterstützen."Zudem komme das Unternehmen auch bei der Entwicklung seiner Kryptowährungs-Kreditkarte weiter voran: Inzwischen habe NetCents eine eigene Bank Identification Number (BIN) erhalten. Diese werde von Kredit- und Debitkarten beim Routing innerhalb von Geldautomaten-Netzen verwendet und gebe Aufschluss über den Kartentyp sowie den Herausgeber der Kredit- bzw. Debitkarte. Auch eine Kreditkarten-Druckerei habe Krypto-Finanzdienstleister bereits gefunden.Im Anschluss könne die Krypto-Kreditkarte ausgegeben und überall, wo Visa akzeptiert werde, eingesetzt werden.Dank der starken News sei bei NetCents Technology zuletzt wieder ein Strohfeuer ausgebrochen, welches die Aktie kurzzeitig bis auf 1,75 Kanadische Dollar (umgerechnet 1,14 Euro) nach oben habe schnellen lassen. Allerdings hätten die Papiere diese Kursgewinne nicht halten können und seien wieder auf 1,15 Kanadische Dollar (0,75 Euro) abgestürzt. Damit rücke die 50-Tage-Linie bei 1,13 Kanadische Dollar (0,74 Euro) in bedrohliche Nähe. Falle der Kurs unter diesen gleitenden Durchschnittswert, dürfte der Verkaufsdruck weiter zunehmen.