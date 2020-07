Börsenplätze NetCents Technology-Aktie:



NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) bietet über seine Online-Zahlungsplattform Verbrauchern und Händlern Online-Dienste zur Verwaltung elektronischer Zahlungen an. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf die Erfassung der Migration von Bargeld zu digitaler Währung, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um Zahlungslösungen anzubieten. (27.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetCents Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Krypto-Zahlungsdienstleisters NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) unter die Lupe.Der Bitcoin habe am Montagmorgen mit dem Sprung über die 10.000-Dollar-Marke ein neues Kaufsignal geliefert. Viele Altcoins sowie Aktien von Unternehmen mit einem Bezug zur Kryptowelt würden mit einem Freudensprung reagieren. Die Papiere des Krypto-Bezahldiensts NetCents Technology würden da allerdings eine Ausnahme bilden.Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen oder der Blockchain-Technologie würden gewöhnlich eine hohe Korrelation mit der Kursentwicklung von Bitcoin & Co aufweisen - das zeige sich auch am heutigen Montag wieder: Nachdem der Bitcoin am frühen Morgen wieder über 10.000 Dollar geklettert sei, würden viele Krypto-Aktien heute kräftig anziehen. Die Papiere von Bitcoin Group, Hive Blockchain oder Riot Blockchain beispielsweise würden zu Wochenbeginn Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen.Angesichts der hohen Bewertung und schier unglaublicher Wachstumsziele mahnt "Der Aktionär" bei NetCents zu erhöhter Vorsicht - hier sollten allenfalls Trader aktiv werden. Wer langfristig auf die Megatrends Payment und Krypto setzen wolle, sei mit Branchenfavorit PayPal und einer kleinen Bitcoin-Position als Depotbeimischung besser bedient. (Analyse vom 27.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link