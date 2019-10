SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

106,76 CHF -0,73% (10.10.2019, 13:49)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (10.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Schweizer Nahrungsmittelgigant wolle von der stark anziehenden Nachfrage nach veganen Produkten überdurchschnittlich profitieren. Nestlé wolle u.a. mit fleischlosen Burgern, Würstchen und Schnitzeln bei den Kunden punkten. Für Cheeseburger-Fans habe der Konzern im kommenden Jahr eine besondere Überraschung parat.Nestlé bringe 2020 vegane Alternativen zu Käse und Speck auf den Markt und damit die weiteren wichtigsten Zutaten für einen Bacon Cheeseburger. Vegane Burger-Patties biete der Schweizer Konzern bereits an. Der Lebensmittelhersteller stelle die neuen Produkte Geschäftskunden wie Restaurant- und Gastronomie-Betreiber zur Verfügung.Durch die Vertriebs- und Marketingmacht werde Nestlé sehr wahrscheinlich eine dominante, vielleicht sogar die dominante Rolle im Markt für Alternativernährung spielen. CEO Mark Schneider sei für das Unternehmen ein Glücksfall, weil er für Innovationen wie veganem Speck oder Käse offen sei. Das Potenzial der Nestlé-Aktie sei noch längst nicht ausgereizt, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2019)Börsenplätze Nestlé-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:97,18 EUR -1,72% (10.10.2019, 14:04)