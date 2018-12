SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (17.12.2018/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) charttechnisch unter die Lupe.Die Kombination aus der 200-Wochen-Linie und dem Aufwärtstrend seit Ende 2011 (akt. bei 76,61 CHF bzw. 75,56 CHF) habe sich Mitte des Jahres als ideales Sprungbrett für die Nestlé-Aktie erwiesen. Dabei habe sich das Papier zuletzt sogar bis in Schlagdistanz zu den Hochpunkten des Jahres 2017 bei 86,00/86,40 CHF vorgekämpft - letztere Marke definiere gleichzeitig das historische Allzeithoch. Zwar zeige der Titel durchaus Respekt vor dieser Hürde, was Anleger an den kleinen Körpern der letzten Wochen erkennen könnten, doch der Spurt auf einen neuen Rekordstand käme zweifelsfrei einem der besten Signale der technischen Analyse gleich.Vor diesem Hintergrund definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von 86,40 CHF als prozyklischen Buy-Trigger. Aus der Höhe der Schiebezone der letzten beiden Jahre lasse sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 13 CHF ableiten. Rückenwind komme aktuell von Seiten der Trendfolger MACD und Aroon, die auf Wochen- und Monatsbasis "long" positioniert seien. Als Stopp auf der Unterseite bieten sich im Ausbruchsfall die letzten beiden Wochentiefs bei gut 83 CHF an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis gewährleistet ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Nestlé-Chartanalyse. (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link