L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

106,34 EUR -0,28% (18.10.2021, 12:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

114,80 CHF -0,02% (18.10.2021, 12:21)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (18.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Das Papier des Lebensmittelkonzerns sei zuletzt seitwärts gelaufen. So habe sich die Nestlé-Aktie seit dem neuen Rekordhoch vom 30. August in einer engen Range zwischen 110 und 115 CHF bewegt. Womöglich würden eine aktuell optimistische Analysten-Einschätzung und das gestiegene Ernährungsbewusstsein der Menschen dem Nahrungsmittel-Giganten neuen Schwung verleihen.Aufgrund der Corona-Pandemie würden Menschen nämlich viel stärker darauf achten, was sie essen würden. Ein großer Profiteur dieses Trends sei de facto Nestlé. Das Unternehmen erziele mit reinen Fleischersatzprodukten und alternativen Fertiggerichten Erlöse in Höhe von über 700 CHF. Die Wachstumsrate liege im zweistelligem Bereich."Hier tut sich etwas Gewaltiges", habe Nestlé-Chef Mark Schneider in einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger" von Montag gesagt. Das werde auch ersichtlich, wenn die Zahl hinsichtlich des gesamten Umsatz im Food-Bereich betrachtet werde, der etwa elf Milliarden CHF groß sei.Parallel habe die Schweizer Großbank UBS das Rating für die Nestlé-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 130 CHF belassen. Der chinesische Markt für Säuglingsmilch von Extra-Premium-Marken entwickle sich weiterhin sehr gut, habe Analyst Nik Oliver in einer aktuellen Studie geschrieben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: