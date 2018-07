Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

70,26 EUR +2,57% (26.07.2018, 09:57)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 81,84 +2,43% (26.07.2018, 10:07)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (26.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Das OG habe 2,8% betragen, bei 2,5% RIG und 0,3% Preisgestaltung. Das RIG habe sich primär der positiven Entwicklung in China und den USA verdankt. Der Streik der Lkw-Fahrer in Brasilien habe das Wachstum in Q2 nur um 80 BP gesenkt (VontE: 160 BP). Ohne diesen Effekt habe das konzernweite OG in H1 bei 2,9 bis 3,0% gelegen. Bei DM sei eine Wachstumsbeschleunigung zu beobachten gewesen (RIG: 1,4% in Q1 bzw. 1,8% in Q2). Das RIG von EM sei durch den Streik in Brasilien zwar tangiert worden, habe aber auch von höheren Preisen in Q2 profitieren können (0,9% ggü. 0,5% in Q1). In Q2 habe Nestlé ein OG von 2,6% ausgewiesen, verglichen mit 1,6% bei Unilever und 3,5% bei Mondelez.Während die Vertriebskosten deutlich gestiegen seien, was sich insbesondere auf die Wasser-Sparte niedergeschlagen habe, habe Nestlé seine strukturellen Kosten merklich reduzieren können.Dank einer weiteren Senkung des NUV (-30 BP bei 2,2% des Umsatzes) und trotz eines um 13% gestiegenen Investitionsaufwands sei der FCF um 37% auf CHF 3,2 Mrd. gestiegen.Das OG solle bei rund 3% liegen (statt 2 bis 4%, Kons: 2,9%), die zugrunde liegende Betriebsgewinnmarge im Trading-Bereich solle sich gemäß 2020-Ziel verbessern (Kons: +50 BP). Alles in allem keine Überraschungen hier.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Nestlé-Aktie mit einem Kursziel von CHF 90,00 bestätigt. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: