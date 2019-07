Börsenplätze Nestlé-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

94,30 EUR +1,13% (26.07.2019, 16:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

104,56 CHF +2,27% (26.07.2019, 16:44)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (26.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Wachstum erwartungsgemäß: Das organische Wachstum habe 3,6% betragen und sei vor allem dem RIG von 2,6% zu verdanken. Dies impliziere eine Wachstumsbeschleunigung von 2,2% im 1Q auf 3,0% im 2Q und stelle das höchste Quartalswachstum seit dem 1Q16 dar. Die Preisentwicklung sei mit 1,0% schwächer als im 1Q gewesen und habe unter den Erwartungen gelegen. Das Wachstum habe sich im 2Q in den reifen Märkten beschleunigt, während sich in den Schwellenländern eine leichte Erlahmung gezeigt habe.Überzeugende Margenverbesserung: Hier habe es einen Anstieg von 100 Bp gegeben, wovon 20 Bp auf die Neuklassifizierung von zum Verkauf vorgesehenen Aktiva von NSH zurückgehen würden. Die Bruttomarge sei dank Preisentwicklung, niedrigeren Herstellungskosten, operativen Effizienzgewinnen und Geschäftsmix um 60 Bp gestiegen. Auch Vertriebs- und SG&A-Kosten seien niedriger ausgefallen.Starke Entwicklung des freien Cashflow: Der FCF sei um 25,9% auf CHF 4,1 Mrd. (Definition von VontE) gestiegen, was einer günstigeren NUV-Entwicklung und einem niedrigeren Kapitalaufwand zu verdanken sei.Aktualisierte Vorschau: Nestlé habe seine relative vage Prognose für das GJ19 aktualisiert: organisches Wachstum von 3,5% und Betriebsgewinnmarge von 17,5% oder darüber. Dies entspreche der Markterwartung von 3,7% und 17,6%. Vor Bekanntgabe der Ergebnisse habe Nestlé ein günstigeres Umfeld (Rohstoffe) im 1H signalisiert.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel laute CHF 100,00. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link