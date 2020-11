SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

102,76 CHF +0,80% (26.11.2020, 14:15)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (26.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) weiterhin mit "kaufen" ein.Nestlé habe eine Einigung (25.11.) über den Verkauf der Yinlu-Marken mit Erdnussmilch und Reisporridge-Konserven in China an das Unternehmen Food Wise, das vom Yinlu-Gründer Chen Qingshui kontrolliert werde, erzielt. Die Yinlu-Marken hätten in 2019 einen Umsatz von 700 Mio. CHF erreicht. Finanzielle Details der Transaktion seien nicht genannt worden. Als Teil der Deals werde Nestlé aber das Geschäft mit trinkfertigem Kaffee (ready-to-drink (RTD)) von Nescafé in China behalten. Der Abschluss der Transaktion werde bis zum Jahresende 2020 erwartet. Damit befinde sich Nestlé beim Portfolioumbau nach Meinung des Analysten weiterhin im Plan. Yinlu werde auch nach Abschluss der Transaktion nach wie vor die RTD-Produkte für Nescafé sowie Nestea-Produkte herstellen und in einigen chinesischen Provinzen vertreiben.Das Festhalten am RTD-Geschäft sei nach Erachten des Analysten wichtig, da es sich bei Nescafé um einen der strategischen Wachstumstreiber von Nestlé handle, der nach Unternehmensangaben auch zukünftig weiter gestärkt werden solle. Lusebrink werte die weiteren Fortschritte beim Portfolioumbau positiv. In der gegenwärtigen Pandemielage profitiere Nestlé seines Erachtens vor allem von der produktseitig breiten Aufstellung, mit der das Unternehmen die Belastungen durch die Pandemie für das Außer-Haus-Geschäft (Gaststätten/Hotels), v.a. bei Wasserprodukten und Süßwaren, gut kompensieren könne. Lusebrink behalte seine Prognosen bei.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, stuft die Nestlé-Aktie (Dividendenerwartung: 2,70 CHF/Aktie) unverändert mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei 120 CHF belassen. (Analyse vom 26.11.2020)Börsenplätze Nestlé-Aktie:L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:94,76 EUR -0,14% (26.11.2020, 14:29)