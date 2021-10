ISIN Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (20.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern habe den Anlegern am Mittwoch überaus schmackhafte Q3-Zahlen serviert. Nestlé profitiere dabei von einer regen Nachfrage nach Kaffee, vegetarischen Produkten und Haustiernahrung. Zudem würden in vielen Ländern wieder mehr Menschen in Restaurants speisen. Die Schweizer hätten folgerichtig noch eine weitere positive Nachricht parat. Mit Blick auf den Umsatz setze sich Nestlé nunmehr höhere Ziele. Konkret sollten die Erlöse 2021 aus eigener Kraft um 6 bis 7% steigen - bislang sei ein Anstieg um "bis zu 6%" in Aussicht gestellt worden.Ebenfalls erfreulich: Den Anstieg der Kosten für Rohstoffe und Transport sollten höhere Verkaufspreise auffangen, habe Konzernchef Mark Schneider erklärt. Daher bleibe er optimistisch für die operative Gewinnmarge, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:107,94 EUR +2,74% (20.10.2021, 14:25)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:116,96 CHF +3,54% (20.10.2021, 14:10)