Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (27.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Die Umsatzzahlen für das Q1/2020 hätten auf organischer Basis (+4,3% y/y) die Erwartungen (Analystenprognose: +3,3% y/y; Marktkonsens: +3,0% y/y) geschlagen und habe dabei von einem Absatzanstieg (+4,7 Prozentpunkte (PP)) profitiert. Der berichtete Umsatz (-6,2% y/y auf 20,81 Mrd. CHF), deutlich belastet durch Devestitionen (-4,7 PP) und Währungseffekte (-5,8 PP), habe hingegen die Analystenprognose (21,51 Mrd. CHF) verfehlt. Im Gegensatz zu den Rivalen (Danone, Unilever) habe Nestlé den Ausblick für 2020 (u.a. Verbesserung des organischen Umsatzwachstums (GJ 2019: +3,5% y/y) und der bereinigten operativen Marge (GJ 2019: 17,6%)) bestätigt. Lusebrink halte ihn umsatzseitig für erreichbar, margen- und ergebnisseitig rechne er aber aufgrund höherer Kosten durch die Covid-19-Pandemie mit einem Verfehlen der Guidance.Seine Prognosen für 2020 (u.a. EPS berichtet: 4,00 (alt: 4,35) CHF; DPS: 2,70 (alt: 2,90) CHF) und 2021 (u.a. EPS berichtet: 4,63 (alt: 4,78) CHF; DPS: 2,90 (alt: 3,10) CHF) habe Lusebrink reduziert.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel werde bei 115 CHF belassen.(Analyse vom 27.04.2020)Börsenplätze Nestlé-Aktie:L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:99,17EUR +10,20% (27.08.2019, 13:18)