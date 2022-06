Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (03.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nestlé-Aktie habe im vergangenen Monat ein Minus von rund sieben Prozent verbucht. Dabei habe der Schweizer Nahrungsmittel-Gigant Ende April starke Zahlen serviert und zuletzt mit dem brasilianischen Unternehmen Purida gezielt seine Gesundheitssparte gestärkt. Auch die Analysten würden für den defensiven Wert optimistisch gestimmt bleiben.Die britische Investmentbank HSBC habe das Kursziel für Nestlé zwar von 141 auf 133 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel rund 16 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Analyst Jeremy Fialko habe sich in einer aktuellen Studie zum europäischen Nahrungsmittel- und Konsumsektor den Auswirkungen der Inflation auf die Realeinkommen der Verbraucher gewidmet. Insgesamt rechne Fialko mit recht stabilen Absatzvolumina und habe dabei den robusten Absatz von Nestlé zu höheren Preisen hervorgehoben. Von dem gesenkten Kursziel für die Nestlé-Aktie sollten sich Anleger indes nicht aus der Ruhe bringen lassen: Fialko habe seine Erwartungen für nahezu alle Branchenwerte zurückgeschraubt. Nestlè und Reckitt würden jedoch weiterhin seine Favoriten bleiben.Dank seiner starken Marktposition sowie der daraus resultierenden Preissetzungsmacht gelinge es Nestlé, eine höhere Marge (17 Prozent) als der Konkurrenten Mondelēz (14 Prozent) zu erzielen und punkte damit bei den Anlegern. Nur Rivalen wie Unilever oder PepsiCo würden ähnlich hohe Gewinnspannen schaffen.Nestlé sei Mitglied im "Aktionär" Schweiz-Index. (Analyse vom 03.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.