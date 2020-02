SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (27.02.2020/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nestlé: Aktie nach vorsichtigem Ausblick unter Druck - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Nestlé-Aktie (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Früher als der DAX habe der Schweizer Leitindex SMI bereits im Dezember vergangenen Jahres ein neues Rekordhoch erreicht. Als Grund würden Anlagestrategen wie Thomas Stucki, Anlagechef der St. Galler Kantonalbank, den defensiven Charakter des Schweizer Aktienmarkts nennen. Der SMI sei so besser gerüstet in unruhigen Zeiten. Und tatsächlich seien es vor allem die drei defensiven Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis gewesen, die den SMI gegen Ende des vergangenen Jahres maßgeblich beflügelt hätten. Allerdings sei es bei der Aktie des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen trotz eines guten organischen Wachstums zu einem Dämpfer gekommen.Die Zahlen seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, hätten die Analysten von der Baader Bank in einem Kommentar festgestellt. Der Ausblick erscheine ein wenig vorsichtiger, was den Umsatz angehe. Offen bleibe, ob das Unternehmen noch das obere Ende seines Ausblicks für die Margen im laufenden Jahr anstrebe oder dem schwierigeren Umfeld Tribut zollen müsse.Denn seit dem 1. Juli vergangenen Jahres seien Schweizer Dividendenpapiere an den EU-Märkten nicht mehr handelbar. Die Regierung in Bern habe zum Schutz des heimischen Börsenplatzes den Handel mit Schweizer Aktien im EU-Ausland verboten. Mit Zertifikaten auf Schweizer Aktien lasse sich das Verbot umgehen. (Ausgabe 08/2020)Börsenplätze Nestlé-Aktie:L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:96,76 EUR -0,76% (27.02.2020, 12:13)