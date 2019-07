SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (29.07.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Schweizer Nahrungsmittelgigant habe die Erwartungen an das operative Ergebnis im ersten Geschäftshalbjahr leicht übertroffen und seine Jahresziele bestätigt. Analysten und Aktionäre seien gleichermaßen begeistert. Die Nestlé-Aktie, die in diesem Jahr schon 30% zugelegt habe, setzt ihre Rally fort.Der langfristige Aufwärtstrend von Nestlé sei intakt und habe in diesem Jahr kräftig an Dynamik gewonnen. "Der Aktionär" sehe Kursfantasie v.a. in den Margen, die durch den Fokus auf rentable, kräftig wachsende Marken und Produkte noch einiges an Potenzial haätten. Das Ziel für die Nestlé-Aktie laute 117 Euro, der Stopp sollte bei 70 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)