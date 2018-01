Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

69,66 EUR -0,14% (26.01.2018, 12:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

81,10 CHF +0,30% (26.01.2018, 12:10)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (26.01.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) hat einen Käufer für sein Süßwarengeschäft in den USA gefunden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Unternehmensangaben zufolge habe sich Nestlé dabei mit dem Nutella-Produzenten Ferrero auf einen Kaufpreis von 2,8 Milliarden USD geeinigt. Der Verkauf solle voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2018 abgeschlossen sein.Der Verkauf sei laut dem Schweizer Konzern zufolge Teil der Neuausrichtung des Unternehmens, dass künftig vermehrt gesunde Nahrungsmittel vertreiben wolle. Der US-Markt werde trotzdem weiter in das Geschäftsgebiet des Unternehmen fallen, allerdings werde man sich hier auf die eignen Stärken konzentrieren. Die Führungsposition in den Produkten für Heimtiere, Wasser, Tiefkühlkost und Säuglingsnahrung solle dabei weiter ausgebaut werden.Die verkaufte US-Süßwarensparte sei im Geschäftsjahr 2016 auf einen Umsatz von 900 Millionen USD gekommen. Nestlé zufolge mache die Sparte somit gerade einmal 3 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens in den USA aus.Die Neuausrichtungsstrategie betreffe allerdings nicht nur die USA. Erst vor kurzem habe der Konzern auch die australische Schokoriegelmarke Violet Crumble an das dortige Familienunternehmen Robern Menz verkauft. Gemäß BBC wolle sich Nestlé in Australien auf die größeren Marken KitKat und Milky Bar fokussieren."Die Marken von Atrium sind eine passende Ergänzung unseres Geschäftsbereiches Consumer Care, der Ernährungslösungen in den Bereichen gesundes Altern, Ernährung bei Kindern, Magen-Darm-Gesundheit und Adipositas/Übergewicht anbietet", sei Greg Behar CEO von der Unternehmenstochter Nestlé Health Science in einer Mitteilung zitiert worden. "Das Portfolio von Atrium wird unser Produktportfolio mit Mehrwert schaffenden Lösungen wie Probiotika, pflanzlicher Proteinnahrung, Mahlzeitenersatz und einem ausführlichen Angebot an Multivitaminpräparaten erweitern."Der Umsatz habe laut dem Halbjahresbericht 2017 fast auf demselben Niveau wie im Vorjahr gelegen. Dieser sei dabei leicht um etwa 0,3 Prozent auf etwa 43,02 Millionen CHF gesunken, hingegen habe der Gewinn je Aktie auf etwa 18 Prozent gesteigert werden können und bei 1,58 CHF je Aktie gelegen.Die Nestlé-Aktie werde aktuell bei CHF 81,34 (26.01.2018) gehandelt. Das 52-Wochen Hoch habe bei CHF 86,40 (28.11.2017), das 52-Wochen Tief bei CHF 71,45 (16.02.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "kaufen", 16 auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von CHF 88,69, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 26.01.2018).