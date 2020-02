Kursziel

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 103,00 Neutral Credit Suisse Alan Erskine 21.02.2020 120,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 19.02.2020 115,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 18.02.2020 120,00 Hold Deutsche Bank Eva Quiroga-Thiele 18.02.2020 115,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 18.02.2020 107,00 Hold Jefferies & Company Martin Deboo 18.02.2020 120,00 Overweight Morgan Stanley Richard Taylor 18.02.2020 91,00 Underperform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 18.02.2020 116,00 Buy UBS AG Nik Oliver 18.02.2020 116,00 Buy Vontobel Research Jean-Philippe Bertschy 14.02.2020 115,00 Overweight Barclays Capital Warren Ackerman 13.02.2020 120,00 Buy Kepler Cheuvreux - 13.02.2020

Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

96,04 EUR -1,88% (27.02.2020, 20:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

101,76 CHF -2,81% (27.02.2020, 17:30)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (28.02.2020/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 91,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 13. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 13. Februar meldet, habe beim Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé das Wachstumstempo im Schlussquartal 2019 nachgelassen. So seien die Schweizer im vierten Quartal aus eigener Kraft noch um 3 Prozent gewachsen, in den Quartalen davor sei das Wachstumstempo durchweg höher gewesen. Im Gesamtjahr 2019 habe Nestlé ein Wachstum aus eigener Kraft von 3,5 Prozent geschafft, wie der Konzern mitgeteilt habe. Damit sei Nestlé auf Jahressicht dennoch so schnell gewachsen wie seit 2015 nicht mehr. Die 3,5 Prozent hätten sich zusammengesetzt aus einem Mengenwachstum (RIG) von 2,9 Prozent und Preissteigerungen von 0,6 Prozent.Der gesamte Konzernumsatz sei um 1,2 Prozent auf 92,6 Milliarden Franken (87 Mrd. Euro) gestiegen. Hier hätten vor allem gute Nachfrage in den USA und Brasilien geholfen. Bei beiden Werten habe Nestlé aber die Erwartungen der Analysten verfehlt.Unter dem Strich habe für das abgelaufene Jahr ein Gewinn von 12,6 Milliarden Franken gestanden, ein Plus von über 24 Prozent. Der deutliche Anstieg gehe vor allem auf den Verkauf der Hautpflegesparte zurück. Die Aktionäre sollten eine um 25 Rappen erhöhte Dividende von 2,70 Franken erhalten, was knapp über den Erwartungen der Analysten liege. Mit Blick auf das Coronavirus ist es laut Nestlé noch zu früh, um die finanziellen Auswirkungen des Ausbruchs zu beziffern, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für den Titel nach einem Treffen mit dem Management auf "overweight" mit einem Kursziel von 120 CHF belassen. Nach einer Reihe von Spartenverkäufen im vergangene Jahr strebe der Nahrungsmittelkonzern nun für 2020 einen ausgewogeneren Mix aus Zu- und Verkäufen ab, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am 19. Februar vorliegenden Studie. Dabei wolle sich das Unternehmen vor allem auf kleine und mittelgroße Deal konzentrieren sowie finanzielle Disziplin walten lassen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: