Kursziel

Nestlé-Aktie

(CHF) Rating

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 109,00 Buy UBS AG Pinar Ergun 14.05.2019 104,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 10.05.2019 100,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 08.05.2019 105,00 Overweight Morgan Stanley Eileen Khoo 08.05.2019 88,00 Sector Perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 08.05.2019 102,00 Buy Baader Bank Andreas von Arx 24.04.2019 105,00 Buy Berenberg Bank James Targett 24.04.2019 100,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 24.04.2019 84,00 Underperform Credit Suisse Alan Erskine 19.04.2019 98,00 Market-perform Bernstein Research Andrew Wood 18.04.2019 105,00 Buy Deutsche Bank Gerry Gallagher 18.04.2019 102,00 Buy Jefferies & Company Martin Deboo 18.04.2019

Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

87,20 EUR +1,34% (15.05.2019, 18:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

98,69 CHF +1,32% (15.05.2019, 17:30)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (16.05.2019/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 109,00 oder 84,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 18. April die Zahlen für das erste Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 18. April zu entnehmen ist, ist der Konsumgüterkonzern Nestlé mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz habe um 4,3 Prozent auf 22,2 Milliarden Schweizer Franken (rund 19,5 Mrd. Euro) zugenommen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Vevey mitgeteilt habe. Das um Wechselkurseffekte sowie Zu- oder Verkäufe bereinigte organische Wachstum habe 3,4 Prozent betragen und über den Analystenerwartungen von 2,8 Prozent plus gelegen. Dabei habe der Konzern auch von Preissteigerungen in Brasilien und den USA profitiert.Nestlé sei im Berichtszeitraum in den Schwellenländern organisch stärker als in den Industriestaaten gewachsen. Den stärksten Wachstumsbeitrag hätten die Geschäfte mit Heimtieren, Milchprodukten und Säuglingsnahrung geleistet. Die Prognose für das laufende Jahr habe der Konzern bekräftigt. Unter anderem will Nestlé organisch weiter wachsen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin der UBS, Pinar Ergun, in einer Studie vom 14. Mai das höchste Kursziel veranschlagt: 109 CHF. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für den Titel auf "buy" belassen. Ein Besuch beim Unternehmen habe ihre Kaufempfehlung bestätigt, schrieb Analystin Ergun in ihrer Branchenstudie. Unter anderem sei der Lebensmittelkonzern bei Neuerungen besser und schneller geworden, was sich günstig auf Umsatz und Margen auswirken sollte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: