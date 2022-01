In den USA habe sich der für den Monat Januar veröffentlichte konjunkturelle Frühindikator Philadelphia-FED-Index als kaum Ton angebend erwiesen, obwohl dieser um 7,8 auf 23,2 Punkte geklettert und damit besser als von Ökonomen im Schnitt erwartet (19,0) ausgefallen sei. Die anfänglichen doch signifikanten Kursgewinne hätten die US-Leitindices nicht halten können und seien im Tagesverlauf in den klar negativen Bereich abgedriftet. Belastet habe vor allem die Sorge vor einer möglicherweise rascheren geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank FED. Die Nervosität im Vorfeld der FED-Sitzung nächste Woche sei spürbar. Damit hätten die US-Börsen ihre Verlustserie den dritten Tag in Folge weiter fortgesetzt. Auf Sektorebene hätten vor allem konjunkturzyklische Sektoren wie z.B. Zyklischer Konsum (-1,8%), Grundstoffe (-1,5%) oder Technologie (-1,3%) gelitten.



In Asien würden die Börsen heute Morgen einheitlich im Minus notieren. Die vorbörslichen Indikationen würden für die europäischen Börsen ebenfalls einen schwachen Handelsstart erwarten lassen.



Die Ölpreise hätten gestern zunächst ebenfalls zulegen können und hätten zwischenzeitlich auf einem neuen Siebenjahreshoch notiert, hätten den Handelstag aber im Lichte der generellen Marktschwäche auf Vortagesniveau beendet. Heute Morgen notiere Brent mit einem Abschlag von rund 1,6% deutlich im negativen Bereich. Gold habe sich bei rund USD 1.840 je Unze wenig verändert gezeigt. Bitcoin notiere heute Morgen aktuell bei rund USD 38.700, was gleichbedeutend mit einem Abschlag von 6,5% sei. (21.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen haben den gestrigen Donnerstag nahezu geschlossen mit klar positiven Vorzeichen beendet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für Kauflaune hätten die positiven Vorgaben aus Übersee gesorgt, wo der Handel nach zwei schwächeren Tagen am Nachmittag im Großen und Ganzen zunächst freundlich verlaufen sei. Für Optimismus habe unter anderem die Nachricht des Biotechnikunternehmen Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) gesorgt, wonach dessen Impfstoff, der jedoch noch nicht zugelassen sei, auch gegen die Omikron-Variante wirken solle. Sektorseitig hätten Reise- und Freizeitaktien die Gewinnliste angeführt, bei denen ein aggregiertes Plus von 2,7% zu Buche gestanden sei. Neben Österreich habe auch Thailand Einreisebeschränkungen gelockert, wovon etwa der Reiseveranstalter TUI (+7,1%) profitiert habe. Fester hätten sich auch die Energieversorger (+2,2%) gezeigt.