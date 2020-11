Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

63,40 EUR +0,79% (19.11.2020, 12:13)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (19.11.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Das sorgt für gute Laune! AktienanalyseDer Bausoftwareanbieter Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) kommt besser als erwartet durch die Krise, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal sei der Umsatz vor allem dank des Wachstums bei Abonnements um 7,5 Prozent auf 148,6 Mio. Euro geklettert. Das EBITDA habe um 9,1 Prozent auf 46,7 Mio. Euro zugelegt. Ursprünglich habe Nemetschek Belastungen durch die Corona-Pandemie angekündigt, vor allem der US-Markt sollte im zweiten Halbjahr schwächeln. Der Konzern werde daher mutiger: Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, habe Nemetschek mitgeteilt. Zuvor habe das Unternehmen mit einem stabilen bis leicht wachsenden Erlös kalkuliert. Die EBITDA-Marge dürfte mit 28 bis 29 Prozent ebenso besser ausfallen als bisher mit über 26 Prozent geplant.Für gute Laune hätten zudem die jüngsten Äußerungen von CEO Axel Kaufmann gesorgt. Der neue Unternehmenschef wolle mit Übernahmen das Wachstum beschleunigen. "Wir sind in eine Größenordnung hineingewachsen, in der wir große und mittelgroße Zukäufe stemmen können", habe Kaufmann der "Euro am Sonntag" gesagt. "Wir sehen uns Firmen in Europa und Amerika an." Der Umsatz solle so von zuletzt 557 Mio. Euro "in einigen Jahren der Schwelle von einer Mrd. Euro nahe kommen". Aus eigener Kraft könne man jährlich um neun bis zehn Prozent zulegen - gute Aussichten für steigende Kurse, würden viele Analysten sagen. Jetzt müssen nur noch die Anleger überzeugt werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2020)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:63,40 EUR +0,32% (19.11.2020, 12:15)