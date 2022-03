Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nemetschek SE:



Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist einer der führenden Anbieter Europas von Software für Architektur und Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab - von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis hin zur Nutzung. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 16 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. (22.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der auf Bau- und Designsoftware spezialisierte Anbieter Nemetschek gehe mit überraschend hohen Zielen in das neue Jahr. Der Umsatz solle zwischen 12 und 14 Prozent zulegen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mitgeteilt habe. Experten hätten für 2022 einen Umsatzanstieg um rund 10 Prozent auf dem Zettel gehabt.Die operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen plane das Management zwischen 32 und 33 Prozent. Auch hier würden Analysten bislang mit weniger rechnen. "Mein Anspruch ist es, die nächste Wachstumsphase einzuläuten", habe der neue Vorstandschef Yves Padrines gesagt. Dazu sollten in den kommenden Jahren die Vertriebskraft deutlich gestärkt und neue Technologien gezielt eingesetzt werden.Allerdings habe der Manager die eigene Prognose unter den ausdrücklichen Vorbehalt gestellt, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht bedeutend verschlechtern würden, insbesondere mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Nemetschek habe für das vergangene Jahr bereits vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Erlös sei um 14,2 Prozent auf 681,5 Millionen Euro gestiegen, das operative Ergebnis (EBITDA) um 28,8 Prozent auf 222 Millionen Euro. Unter dem Strich habe das Unternehmen den Konzerngewinn um 38,9 Prozent auf 134,6 Millionen Euro steigern können.Sollte die Erhöhung wie geplant kommen, wäre es die neunte Erhöhung in Folge. Voraussetzung dafür sei, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung am 12. Mai grünes Licht geben würden.Die Aktie von Nemetschek reagiere am Dienstagmorgen mit einem deutlichen Plus. Auf der Plattform Lang & Schwarz gewinne das Papier 3,5 Prozent auf 84,50 Euro. Damit befinde sich die Aktie nur noch knapp unter der 200-Tage-Linie. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten. (Analyse vom 22.03.2022)Mit Material von dpa-AFX