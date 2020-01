Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

60,60 EUR +2,62% (02.01.2020, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

60,70 EUR +2,79% (02.01.2020, 14:15)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (02.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie der altbekannte Phönix aus der Asche sei die Nemetschek-Aktie in nur wenigen Wochen an der Börse nach oben geschossen. Im neuen Jahr setze Nemetschek die Rekordfahrt fort - die Aktie erklimme am Donnerstag ein neues Allzeithoch. Ausgereizt sei die Story des Spezialisten für Bausoftware noch immer nicht.Der Grund für den Optimismus habe drei Buchstaben: BIM. Das sei die Abkürzung für Building Information Modeling (Bauwerksdatenmodellierung). Die Regularien nach BIM würden besagen, dass alle staatlich finanzierten Bauprojekte mit bestimmten Software-Tools umzusetzen seien.Auf diese Weise solle verhindert werden, dass Projekte zeitlich und finanziell aus dem Ruder laufen würden - wie zum Beispiel der Berliner Flughafen BER. Wer also einen Teil des Kuchens abhaben möchte, müsse umrüsten."Ab 2020 müssen die Regularien in Europa erfüllt sein", so Patrik Heider, bis vor Kurzem noch Nemetschek-Vorstandssprecher, zum "Aktionär". "In den USA oder Großbritannien ist BIM bereits vorgeschrieben. In all diesen Ländern sehen wir eine verstärkte Nachfrage nach unseren Lösungen."Die Nemetschek-Aktie habe in den vergangenen zehn Jahren 4.400 Prozent zugelegt - in Europa kämen nur wenige Titel an diese Performance heran.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" ist überzeugt davon, dass Nemetschek trotz eines 2020er KGV von 57 noch weiter steigen wird. (Analyse vom 02.01.2020)