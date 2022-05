XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

Kurzprofil Nemetschek SE:



Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist einer der führenden Anbieter Europas von Software für Architektur und Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab - von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis hin zur Nutzung. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 16 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. (05.05.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Q1-Zahlen über Erwartungen - AktienanalyseDer Bausoftware-Anbieter Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) hat seinen Umsatz im ersten Quartal währungsbereinigt um knapp 18 Prozent auf 192,2 Mio. Euro gesteigert - und die Erwartungen damit übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wachstumstreiber seien Software-Abos und Programme zur Nutzung über das Netz gewesen. Auch bei der Profitabilität habe der Konzern unerwartet gute Fortschritte gemacht. Das EBITDA sei um 40,9 Prozent auf 69,8 Mio. Euro gestiegen. Der Marktkonsens habe lediglich bei 60 Mio. Euro gelegen. Nemetschek sehe sich denn auch auf einem guten Weg, die für das laufende Geschäftsjahr gesetzten Ziele - ein währungsbereinigtes Umsatzplus von zwölf bis 14 Prozent und eine EBITDA-Marge zwischen 32 und 33 Prozent - zu erreichen. "Mit dem ersten Quartal haben wir eine sehr gute Grundlage für den weiteren Jahresverlauf geschaffen, der auch von der Umstellung unserer Marke Bluebeam auf Subskription ab dem zweiten Halbjahr geprägt sein wird", so CEO Padrines.An der Börse will dennoch keine Kauflaune aufkommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Und auch Analysten wie Armin Kremser von der DZ BANK hätten verhalten reagiert. Er habe dem Unternehmen zwar einen starken Jahresstart attestiert, halte die Aktie trotz der Korrektur in den vergangenen Monaten aber weiterhin für deutlich überbewertet. "Der beginnende Zinserhöhungszyklus der Notenbanken dürfte dazu beitragen, auch die Bewertungen von Qualitätsunternehmen wie Nemetschek zu drücken", so Kremser. (Ausgabe 17/2022)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: