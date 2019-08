XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (01.08.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Aufwärtsbewegung kommt ins Stocken - AktienanalyseDer Bausoftwarehersteller Nemetschek hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 21,1 Prozent auf 137,8 Mio. Euro habe das EBIT um 28,6 Prozent auf 40 Mio. Euro zugelegt - mache eine Marge von 29 Prozent (Zielkorridor 2019: 27 bis 29 Prozent). Die Freude darüber habe allerdings nur kurz angehalten: Nach anfänglichen Gewinnen sei die Nemetschek-Aktie ins Minus gedreht. Denn das hohe Wachstum im operativen Ergebnis sei auch durch eine Bilanzierungsänderung von Leasingverträgen zustande gekommen, ohne diese hätte die EBITDA-Marge bei 26,3 Prozent gelegen. Analysten hätten überdies die nachlassende Wachstumsdynamik im zweiten Quartal bemängelt. Nemetschek habe organisch "nur" noch ein Plus von zwölf Prozent geschafft, nach 17 Prozent in den ersten drei Monaten.Die meisten anderen Analysten würden der Nemetschek-Aktie nach der 165-Prozent-Rally in den vergangenen drei Jahren zunächst keine großen Sprünge mehr zutrauen, zumal es allein seit Januar um fast 60 Prozent nach oben gegangen sei. Einen drastischen Einbruch erwartet allerdings auch niemand, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2019)