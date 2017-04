Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Nemetschek-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 03.04.2017)



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit 60 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren mittlerweile 14 Marken rund 2,3 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z. B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 337,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 88,0 Mio. Euro. (03.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) von "halten" auf "kaufen" herauf.Nemetschek habe vergangenen Freitag den Geschäftsbericht für 2016 veröffentlicht und die Guidance für 2017 bekannt gegeben. Die wesentlichen Kennzahlen hätten den bereits Ende Januar vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen entsprochen.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte Nemetschek einen Umsatz zwischen 395 und 401 Mio. Euro. Der Ausblick liege damit etwas über den bisherigen Analystenprognosen (MONe: 394,5 Mio. Euro). Der mit der Bandbreite avisierte Umsatzanstieg von 17% bis 19% basiere auf der Annahme eines anhaltend hohen organischen Wachstums von 13% bis 15%. Der Anstieg der Erlöse stehe nach Erachten des Analysten weiterhin auf einer breiten Basis über alle Segmente und Regionen.Treiber dieser Entwicklung seien die BIM-Regulierung im europäischen Raum, die anhaltende Internationalisierung und die hohe Dynamik bei den jungen Marken (Bluebeam, Solibri, dRufos) in der Gruppe. Dabei nehme das Unternehmen einen steigenden Digitalisierungsbedarf in der Bauindustrie wahr, der zu höheren IT-Ausgaben führe. Deshalb forciere Nemetschek das mittelfristige Wachstum durch weitere Investitionen in das Produktportfolio. Hierfür sei eine markenübergreifende Initiative gestartet worden, die eine stärkere Verzahnung der Marken vorsehe. Um dies zu erreichen, sei die Integration von Funktionalitäten bestehender Anwendungen in weitere Produkte der Unternehmensgruppe geplant. Hierdurch dürfte der Nutzen für die Anwender gesteigert werden. Vor diesem Hintergrund gehe das Unternehmen auch in den kommenden Jahren von einem zweistelligen organischen Umsatzwachstum aus. Die Investitionen in weitere Innovationen dürften die Margenentwicklung kurzfristig jedoch bremsen.Biller hebe seine Umsatzerwartungen leicht an, reduziere aber für 2017 ff. seine Annahmen für die Margen. Mittel- bis langfristig sehe er aber aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells Potenzial für signifikante Margenausweitungen. Vor diesem Hintergrund habe der Analyst die mittel- bis langfristigen Erwartungen für die Profitabilität etwas angehoben.Nemetschek nutze das günstige Marktumfeld, um das dynamische Wachstum fortzusetzen. Gerade die mittelfristigen Erwartungen würden die Nachhaltigkeit des Wachstumskurses zeigen. Kurzfristig stelle das Unternehmen dafür die Margenausweitung zurück. Der Analyst werte die damit einhergehende Festigung der starken Marktstellung positiv. Nach Anpassung seiner Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells erhöhe Biller das Kursziel von 54,00 Euro auf 60,00 Euro.