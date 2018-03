Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

89,05 EUR +2,50% (12.03.2018, 10:08)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:
645290

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:
NEM

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit mehr als 50 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren zwölf Marken rund 2,1 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z.B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz in Höhe von 285,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 69,5 Mio. Euro. (12.03.2018/ac/a/t)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Einmal etablierte Trends würden oftmals sehr viel weiter tragen, als sich das die meisten Marktteilnehmer vorstellen könnten. Ein gutes Beispiel für dieses "Trendverharrungsverhalten" liefere derzeit die Nemetschek-Aktie. Einen der Highflyer der letzten Jahre hätten die Analysten im letzten Jahr nach der Auflösung verschiedener Konsolidierungsmuster insgesamt vier Mal "trendfolgend long" interpretiert. Mit der Tradingrange seit Herbst vergangenen Jahres stehe nun möglicherweise erneut der Ausbruch aus einem klassischen Konsolidierungsmuster an. Mit anderen Worten: Ein nachhaltiger Anstieg über die jüngsten Verlaufshochs bei 85,00/85,45 EUR würde deshalb für ein erneutes prozyklisches Kaufsignal sorgen. Lohn der Mühen wäre ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 12 EUR - abgeleitet aus der Höhe der jüngsten Schiebezone. Mut mache dabei der "HSBC Trendkompass", welcher eine idealtypische Haussephase signalisiere. Überhaupt sei die Relative Stärke (Levy) derzeit einen Blick wert, denn dieser trendfolgende Indikator lege gerade den Abwärtstrend seit Juni 2017 zu den Akten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:89,10 EUR +2,83% (12.03.2018, 10:13)