Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

56,321 +1,65% EUR (03.04.2017, 09:33)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit 60 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren mittlerweile 14 Marken rund 2,3 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z. B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 337,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 88,0 Mio. Euro. (03.04.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Seit Jahren befinde sich die Nemetschek-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Das zyklische Hoch von Mitte Oktober 2016 bei 59,50 EUR habe das Papier allerdings genutzt, um in eine Konsolidierung überzugehen. Nach einem erfolgreichen Test des langfristigen Haussetrends seit August 2012 (akt. bei 49,93 EUR) liefere die abgelaufene Woche nun starke Indizien für ein Ende des Luftholens - und zwar in dreifacher Hinsicht.Zunächst einmal sei dem Titel der Sprung über die Hochs der letzten fünf Wochen gelungen, die allesamt im Bereich der Marke von knapp 52 EUR ausgeprägt worden seien. Gleichzeitig habe die 38-Wochen-Linie (akt. bei 53,14 EUR) zurückerobert werden können. Für das "i-Tüpfelchen" sorge aber sicherlich der Bruch des seit Oktober bestehenden Korrekturtrends, womit die gesamte Verschnaufpause letztlich als klassische Korrekturflagge interpretiert werden könne. Die beschriebenen Ausbrüche würden zudem durch ein neues Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD untermauert. Das nach oben aufgelöste Konsolidierungsmuster lasse perspektivisch sogar auf neue Rekordstände oberhalb der Marke von 59,50 EUR schließen. Als Absicherung biete sich die ehemalige Flaggenbegrenzung (akt. bei 52,83 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.04.2017)XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:56,30 EUR +0,12% (03.04.2017, 09:18)