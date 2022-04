Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Mittwoch (20. April) zelebriere Nel die Eröffnung seiner vollautomatisierten Elektrolyseur-Fertigungsstätte auf der norwegischen Halbinsel Herøya. 500 Megawatt könnten hier fortan pro Jahr vom Band rollen. Im Rahmen der Veranstaltung habe Nel wichtige Langfrist-Ziele bestätigt.So strebe Nel weiter für das Jahr 2025 an, ein Kilogramm grünen Wasserstoff für 1,50 Dollar zu produzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten die Kosten auf ein Viertel des derzeitigen Niveaus gesenkt werden. Nel-Chef Jon André Løkke, der seinen Posten als CEO in wenigen Monaten räumen werde, bleibe diesbezüglich optimistisch."Die Hälfte der Einsparungen, die wir erzielen müssen, wird durch Scale-up und Effizienzsteigerung in der Produktion. Der Rest ergibt sich aus den Größenvorteilen und aus effektiven industriellen Partnerschaften", sei der Manager überzeugt.Der Wasserstoff-Spezialist verfolge ehrgeizige Ziele, doch zuletzt seien größere Aufträge ausgeblieben. Nun gelte es, den Auftragsbestand respektive die Auslastung im Werk auf Herøya auszubauen. Nur dann lasse sich dauerhaft eine Bewertung von derzeit rund 2,5 Milliarden Euro rechtfertigen.Anleger sollten immer den spekulativen Charakter der Nel-Aktie im Hinterkopf behalten und den aktuellen Stoppkurs (1,25 Euro) im Auge behalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link