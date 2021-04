Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe einen Rahmenvertrag mit dem Beratungs- und Ingenieurunternehmen Wood unter Dach und Fach gebracht. Dem Vernehmen nach sollten groß angelegte, komplexe grüne, erneuerbare Wasserstoffprojekte in ausgewählten Regionen auf der ganzen Welt entwickelt und realisiert werden.Wood biete in mehr als 60 Ländern Beratungs-, Projekt- und Betriebslösungen an und beschäftige rund 40.000 Mitarbeiter. Der Prozess der schrittweisen Einführung von Wood bei laufenden Projekten sei im Gange, so Nel."Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Wood zu schließen, das über umfangreiche Erfahrungen aus großen, komplexen Projekten weltweit verfügt", erkläre Nel-Chef Jon André Løkke. "Da grüne Wasserstoffprojekte an Größe und Komplexität zunehmen, ist es für unseren Erfolg entscheidend, starke Partner zu haben, die unsere Projektmanagement- und Ausführungskapazitäten festigen."Die Nel-Aktie biete trotz sportlicher Bewertung mutigen Anlegern auf dem gegenwärtigen Kursniveau eine hervorragende Möglichkeit, um vom Megatrend Wasserstoff langfristig zu profitieren. Ein Stopp bei 1,90 Euro ist Pflicht, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2021)