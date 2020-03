Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Vor der Zahlenvorlage zum vierten Quartal 2019 (Donnerstag, 5. März) könne Nel eine weitere strategische Kooperation vermelden. Fortan arbeite die Gesellschaft mit Kvaerner bei spezifischen "grünen" Wasserstoff-Projekten und der Standardisierung von Lösungen für große Wasserstoffproduktionsanlagen zusammen.Kvaerner sei ein norwegisches Unternehmen, dass sich auf die Installation und Entwicklung von Offshore- und Onshore-Konstruktionen für den Energiemarkt spezialisiert habe. "Da wir sehen, dass die Projekte an Größe und Komplexität zunehmen, ist es wichtig, einen starken Partner wie Kvaerner zu haben, sowohl für die Standardisierung von großen grünen Wasserstoffproduktionsanlagen als auch für deren Bau", so Nel-Chef, Jon André Løkke.Løkke freue sich auf die Zusammenarbeit mit Kvaerner und erwarte in naher Zukunft Ergebnisse aus dieser Zusammenarbeit. In Kürze, sprich morgen, werde Nel frische Zahlen vorlegen.Nel rüste sich mit Kooperationen wie die jüngste mit Kvaerner für die Zukunft, um dann auch größere Projekte realisieren zu können. Die morgigen Zahlen dürften wenig Überraschungspotenzial bieten. Es bleibt dabei: Nel gehört zu den aussichtsreichsten, wenngleich auch spekulativsten Wetten auf den Durchbruch der Wasserstofftechnologie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link