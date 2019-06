Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (13.06.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Aktien von Wasserstoffspezialisten sind seit Monaten heiß begehrt, zum Beispiel Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G): Die Papiere des norwegischen Konzerns sind allein seit Anfang April von 0,60 auf 1,00 Euro nach oben geschnellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Sicht von einem Jahr habe der Titel in der Spitze sogar um rund 230 Prozent zugelegt. Daher seien Gewinnmitnahmen nur eine Frage der Zeit gewesen. Mit mehr als 50 Prozent innerhalb weniger Tage seien sie jedoch überraschend stark ausgefallen. Auslöser dafür sei die Ankündigung der Großinvestoren F9 und H2 gewesen, ihren Anteil an Nel deutlich zu reduzieren. Das sei aber noch nicht alles: An Pfingsten sei es an einer Tankstelle von Uno-X Hydrogen - ein Joint Venture aus Uno-X, Nel und Praxair - zu einer Explosion gekommen. Was der genaue Grund dafür sei, werde gerade geklärt - Nel habe eine Untersuchung in die Wege geleitet. Wegen der Unsicherheiten sei es zu panikartigen Verkäufen gekommen - die Aktie sei auf weniger als 0,50 Euro abgestürzt.Auf dem ermäßigten Niveau sei der Titel aber wieder einen Blick wert. Denn an den grundsätzlich hervorragenden fundamentalen Aussichten habe sich nichts geändert. Die seit fast 100 Jahren bestehende Firma vertreibe global Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Zu den Kunden würden unter anderen die Schifffahrtsindustrie, Tankstellenketten, Transport- und Logistikunternehmen sowie das Startup Nikola Motors zählen, das Tesla mit Brennstoffzellenautos den Kampf ansage. Zuletzt habe das Nel-Management zahlreiche Projekte angestoßen. Sofern diese auch in lukrative Aufträge umgemünzt werden können, sollte die Aktie wieder in den Aufwärtstrend einschwenken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zu dem Nel-Titel. (Ausgabe 23/2019)Börsenplätze Nel-Aktie: