Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Um in einer konkurrenzfähigen Marktposition zu bleiben, investiere das Unternehmen stetig in die hauseigenen Technologien. Am Dienstag habe Nel zwei Produktneuheiten bekannt gegeben. Im Konkreten handle es sich dabei um containerisierte Protonen-PEM-Elektrolyseure, die die Norweger nun im Portfolio anbieten würden.Die neuen PEM-Elektrolyseure bezeichne Nel MC250 und MC500. Die Leistung umfasse je 1,25 Megawatt respektive 2,5 Megawatt. Dem Vernehmen nach ermögliche das modulare Container-Design eine einfache Installation und Integration."Wir beobachten den Markt und die Bedürfnisse unserer Kunden sehr genau. Mit den containerisierten Proton-PEM-Elektrolyseuren der M-Serie bieten wir die gleiche Robustheit und Zuverlässigkeit wie unsere herkömmlichen Geräte der M-Serie und ermöglichen eine schnellere und flexiblere Installation", so Filip Smeets, SVP der Elektrolyseur-Division von Nel.Neueinsteiger greifen nicht mehr zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zuletzt habe DER AKTIONÄR zu Teil-Gewinnmitnahmen geraten. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link