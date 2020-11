Börsenplätze Nel-Aktie:



2,009 EUR +2,11% (19.11.2020, 08:29)



20,92 NOK +3,03% (18.11.2020, 16:20)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (19.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Bei Nel gehe es derzeit Schlag auf Schlag. Die Norweger hätten nun eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit Iberdrola unterzeichnet. Die Zusammenarbeit ziele auf die Entwicklung einer umweltfreundlichen Wasserstoffproduktionsanlage mit einer Kapazität von mehr als 200 Megawatt (MW) in Spanien bis 2023 ab.Darüber hinaus sei die gemeinsame Entwicklung einer grünen Wasserstofftechnologie-Wertschöpfungskette in Spanien angedacht. "Wir fühlen uns geehrt, dass Iberdrola bei Elektrolyseur-Projekten im 100-MW-Maßstab und darüber hinaus enger mit uns zusammenarbeiten will. Wie Iberdrola in der Vergangenheit erfolgreich zu den Entwicklungen in der Windindustrie beigetragen hat, so geschieht dies nun auch im Bereich Wasserstoff", erkläre Nel-CEO Jon André Løkke.Die beiden Unternehmen würden nun die Gespräche aufnehmen, mit dem Ziel, im Jahr 2023 Elektrolyseure mit einer Leistung von mehr als 200 MW in Betrieb zu nehmen, nachdem die erste 20-MW-Anlage 2021 in Betrieb gehen solle, heiße es. Die kleinere Anlage werde aller Voraussicht nach im spanischen Puertollano zur Herstellung von "grünem Dünger" installiert. Finanzielle Details nenne Nel (noch) nicht.Dabeibleiben, aber nie den spekulativen Charakter der Wasserstoff-Aktie aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link