Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,95 EUR +1,48% (06.07.2021, 13:50)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

19,86 NOK +2,93% (06.07.2021, 13:39)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (06.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel zeige sich in der neuen Woche schwach. Der Titel setze seine Konsolidierung aus der letzten Woche fort und falle jetzt zurück an das Ausbruchsniveau. Es gebe aber auch positive Aspekte. Diese Marken seien jetzt für den weiteren Verlauf von hoher Bedeutung.In der letzten Woche sei der Ausbruch über den hartnäckigen Widerstand bei 18,65 Norwegische Kronen (NOK) geglückt. Die Nel-Aktie habe im Wochenverlauf ein Mehrwochenhoch bei 21,45 NOK erreicht. Im Anschluss seien Gewinnmitnahmen gefolgt. Die Konsolidierung setze sich bis heute fort.Der Titel sei heute in den ersten Handelsstunden kurzzeitig wieder nahe am Ausbruchslevel bei 18,65 NOK gewesen. Im Handelsverlauf habe die Stimmung wieder gedreht und die Papiere habe um rund drei Prozent zugelegt. Ein positives Zeichen, da trotz schwachem Gesamtmarkt noch ausreichend Käufer am Markt vorhanden seien. Als nächstes Etappenziel werde der GD200 bei 22,93 NOK angestrebt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.