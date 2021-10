Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,498 EUR +6,43% (21.10.2021, 09:07)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,47 NOK -0,14% (21.10.2021, 09:13)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist Nel habe heute seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Demnach hätten die Erlöse von 148 auf 229 Millionen Kronen gesteigert werden können. Damit hätten die Norwegen einen neuen Rekordumsatz erzielt - und die Analystenprognosen in Höhe von 172 Millionen Kronen deutlich übertroffen. Und die Weichen für weiter anziehende Umsätze seien gestellt: Der Auftragsbestand sei um acht Prozent auf 1,01 Milliarden Kronen gewachsen.Der Betriebsverlust sei indes von 42 auf 113 Millionen Kronen ausgeweitet worden. Die Hauptgründe hierfür seien die hohen Kosten für das neue Werk in Herøya gewesen. Damit könnte Nel seine Marktführerschaft im Bereich der Elektrolyseure weiter ausbauen.Der Nel-Vorstandsvorsitzende, Jon André Løkke, habe sich mit der Entwicklung in den vergangenen Monaten zufrieden gezeigt: "Wir verfügen weiterhin über eine solide Liquidität und eine starke finanzielle Position. Damit können wir unsere strategischen Pläne umsetzen und werden weiterhin in Technologie und Mitarbeiter investieren, um unsere führende Position auf dem schnell wachsenden Wasserstoffmarkt zu aufrechtzuerhalten." Darüber hinaus sei er auch für die kommenden Monate und Jahre optimistisch gestimmt: "Für das langfristige Potenzial der grünen Wasserstoffindustrie sind wir weiterhin zuversichtlich und bekräftigen die starken Wachstumsaussichten."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: