Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.08.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Jahresultimo 2013/14 habe die Nel-Aktie eine bemerkenswerte Rally auf das Börsenparkett gelegt. Mitte 2017 sei es seinerzeit nochmals zu einer deutlichen Dynamisierung des etablierten Haussetrends gekommen. In diesem Kontext stehe aktuell allerdings einiges auf dem Spiel: So würde ein Bruch der Kreuzunterstützung aus dem Tief vom September 2020 (14,95 NOK), dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses der letzten vier Jahre (14,54 NOK) sowie dem Haussetrend seit Juni 2017 (akt. bei 14,22 NOK) für den endgültigen Abschluss der eingezeichneten Schulter-Kopf-Schulter-Formation sorgen. Entsprechend dürfte ein Abgleiten unter diese Bastion eine Ausweitung der Korrektur seit dem zyklischen Hoch vom Jahresbeginn (35,15 NOK) nach sich ziehen.Ganz abschreiben möchten die Analysten den Titel aber noch nicht, denn die quantitativen Indikatoren (z. B. MACD, RSL) würden bereits jetzt sehr niedrig notieren. Letzterer zeige dabei sogar eine divergente Entwicklung. Deshalb würden die Analysten einen Anstieg über die Tiefs bei rund 16 NOK als Signalgeber für ein Halten der beschriebenen Kernunterstützung und somit auch für ein Versagen der diskutierten S-K-S-Formation definieren. (Analyse vom 13.08.2021)Börsenplätze Nel-Aktie: