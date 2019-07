Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (09.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Bei Nel würden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Maydorn glaube ohnehin nicht an einen großen Erfolg der Wasserstof-Technologie. Die Nel-Aktie sei weiterhin extrem teuer, denn der faire Wert des Titel liege seiner Ansicht nach selbst in einem sehr optimistischen Szenario bei vielleicht 0,25 Euro. Nel sei ein wunderbares Papier zum Traden oder Zocken, aber defintiv kein Langfrist-Investment, so Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.07.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: