Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2865 EUR -0,08% (09.05.2022, 09:09)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,965 NOK -2,59% (06.05.2022, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In Zukunft müsse auch in der Schifffahrt-Industrie ein Umdenken stattfinden. Hier könnte Wasserstoff zur Dekarbonisierung beitragen. Im kalifornischen San Francisco werde eine große Wasserstoff-Tankstelle für den Sektor realisiert - mit finanzieller Unterstützung vom Energieministerium der Vereinigten Staaten und unter anderem der Expertise von Nel.Wie die Branchenseite "gCaptain" bereits am Freitag letzter Woche berichtet habe, erhalte die Hornblower Group zur Errichtung der Tankstelle eine Förderung in Höhe von acht Millionen Dollar vom US-Energieministerium. Das schwimmende und bewegliche System werde weltweit das erste seiner Art sein, das grünen Wasserstoff durch die Nutzung von Wasserkraft erzeuge, heiße es.Demnach arbeite die Hornblower-Tochter Hornblomer Energy seit 2021 an dem Projekt, die erste Betankung solle 2024 möglich sein. Die gesamte Fertigstellung werde für 2025 angestrebt.Die frische Förderung sei ein wichtiger Schritt für die Umsetzung des Vorhabens in den kommenden Jahren. Für den AKTIONÄR bleibe die spekulative Nel-Aktie einer der aussichtsreichsten Titel im aufstrebenden Sektor. Jedoch leide der Titel derzeit auch unter dem schwierigen Marktumfeld, gerade für Tech-Werte.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 1,25 Euro, der immer näher rückt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link