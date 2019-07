Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (17.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Alstom sorge in Deutschland mit dem brennstoffzellenbetriebenen Wasserstoffzug Coradia iLint für Schlagzeilen. Die beiden bisher weltweit einzigen Wasserstoffzüge hätten sich nach Einschätzung von Betreiber und Hersteller im Alltag bewährt. Der emissionsfreie Regionalzug mit Brennstoffzelle verbinde seit mehr als zehn Monaten zuverlässig Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven und Buxtehude. Doch wer komme im Falle einer Umsetzung von Projekten dieser Art als Ausrüster für Wasserstoff-Tankstellen respektive -equipment infrage?Bis Ende 2021 solle auf der rund 100 Kilometer langen Strecke die Dieselzugflotte durch 14 Wasserstoffzüge ersetzt werden. Dann solle in Bremervörde eine feste Wasserstofftankstelle stehen.Im Mai habe eine Tochtergesellschaft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes in Hessen 27 Brennstoffzellenzüge bestellt. "Aktive Vertragsverhandlungen" gebe es mit weiteren Bundesländern, so Nikutta. Doch wer agiere als Zulieferer bei den Brennstoffzellen und Wasserstoff-Equipment wie Tankstellen? Die Brennstoffzellen steuere laut Alstom die kanadische Hydrogenics bei. Diese habe vor Kurzem ein Übernahmeangebot von Cummins erhalten.Alstom finde mit dem Wasserstoff-Zug Coradia iLint großen Anklang. Noch würden die ersten Projekte in den Kinderschuhen stecken. Inwiefern Nel Aufträge in den kommenden Jahren erhalten könne, stehe in den Sternen. Nel-Chef Løkke habe Alstom im "Aktionär"-Interview zu Jahresbeginn jedenfalls Unterstützung zugesichert: "Wir wollen Alstom so gut wie möglich unterstützen, wo immer sie planen, Wasserstoffzüge in Europa zu liefern. Wir sind der Meinung, dass wir über eine sehr relevante Technologie verfügen, um grünen Wasserstoff aus Wind-, Wasser- oder Sonnenenergie zu erzeugen."Investierte Anleger bleiben bei Nel an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2019)Mit Material von dpaAFX