Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,028 EUR +0,40% (12.11.2021, 12:01)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

20,25 NOK +1,78% (12.11.2021, 11:46)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Knapp 70 Prozent habe die Nel-Aktie während ihrer Erholungsbewegung wieder gut machen können. Vor allem die guten Quartalszahlen Ende Oktober hätten beim Papier den Turbo gezündet. In Kürze könnte die Aktie sogar ein weiteres Kaufsignal liefern.Für den norwegischen Titel laufe es gerade rund. Mit dem Bruch des Abwärtstrends im Nachgang der Quartalszahlen am 21. Oktober habe die Nel-Aktie die Trendwende eingeläutet. Der Höhenflug habe sich deutlich beschleunigt, sodass bereits am 1. November die Horizontale bei 18,65 Norwegische Kronen (NOK) geknackt worden sei. Nach einer leichten Überhitzung sei der Kurs am Folgetag zwar an der 200-Tage-Linie bei 19,94 NOK abgeprallt, habe diese Hürde aber schließlich in dieser Handelswoche überwunden.Nun befinde sich das Papier auf dem Weg zum nächsten Widerstand am Juni-Zwischenhoch bei 21,45 NOK. Werde dieser nachhaltig überschritten, läge das nächste Etappenziel am Doppel-Top bei 23,20 NOK. Die hohe Aufwärtstrendstärke (ADX-Indikator), ein achtprozentiger Abstand zum oberen Bollinger-Band sowie RSI-Werte im neutralen Bereich würden dabei für eine anhaltende Rally sprechen. Einzig das Handelsvolumen bereite aktuell Sorgen. Während des Höhenflugs habe dieses stetig abgenommen und liege seit Donnerstag sogar deutlich unter dem Durchschnitt. Sollte dieses - vor allem bei einem Sprung über die Hürde bei 21,45 NOK - nicht deutlich zunehmen, erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit vor stärkeren Rücksetzern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: