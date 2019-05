Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wasserstoff - der Energieträger der Zukunft? An der Frage würden sich die Geister scheiden, gerade wenn es um den Einsatz in der Mobilität gehe. Doch Wasserstoff könnte insbesondere in der Industrie für einen Paradigmenwechsel sorgen. Schließlich entstünden bei der Herstellung von Stahl, Düngemitteln und Co immense Emissionen, wenn die Produktion nicht mit erneuerbaren Energien ablaufe. Und hier komme Nel ins Spiel. Die Norweger seien der Spezialist, wenn es um die passende Technologie gehe.Um aus Strom (aus erneuerbaren Energien) "grünen" Wasserstoff zu gewinnen, brauche es die Elektrolyse. In einem weiteren Schritt könne der gespaltene Wasserstoff zu Methan weiterverarbeitet werden. Dieser Prozess könnte in der modernen Energiewelt mit immer größeren Anteilen an erneuerbaren Energien im Strommix eine enorm wichtige Rolle spielen und überschüssigen Strom sinnvoll in speicherbare Energieträger umwandeln.Um den Prozess überhaupt starten zu können, brauche es einen Elektrolyseur. Das Problem: hohe Kosten und relativ überschaubare Wirkungsgrade. Doch auch Nel arbeite daran: "Es ist gut für den Markt, dass es mehrere Anbieter gibt. Es spornt uns auch an, innovativ zu sein und die Kosten zu senken", so Nel-Chef Jon André Løkke gegenüber dem "Aktionär".Der Markt habe die starken Zukunftsaussichten in den vergangenen Monaten bei der Nel-Aktie eingepreist. Nun müsse das Management an die jüngste Auftragsserie anknüpfen, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen.Neueinsteiger sollten unbedingt einen größeren Kursrücksetzer vor einem Einstieg abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2019)