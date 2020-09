Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5075 EUR -8,05% (23.09.2020, 22:26)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,18 NOK -2,58% (23.09.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (24.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Story rund um den Nel-Partner Nikola bekomme immer mehr Risse. Die Gespräche zwischen dem Start-up und mehreren potenziellen Partnern, darunter BP, über den Bau von Wasserstofftankstellen seien nach Angaben der mit der Angelegenheit vertrauten Personen aufgrund der jüngsten Vorwürfe Hindenburg Research auf Eis gelegt worden, so das "Wall Street Journal".Nikola gelte als einer der wichtigsten Partner des norwegischen Unternehmens. Denn das derzeit unter Beschuss stehende US-Unternehmen habe sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren eine Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen. Nel als Partner gelte hierbei als potenzieller Kunde von Nikola, was die Fertigung von Wasserstofftankstellen und den dazugehörigen Elektrolyseuren angehe.Sicher sei Nikola ein sehr wichtiger Partner und Kunde von Nel. Die Norweger hätten aber viel mehr Partnerschaften und Projekte zu bieten. Zu diesem Entschluss sei auch Norne Securities gekommen. Nel sei viel mehr als nur Nikola und gut positioniert, um eine Schlüsselrolle beim Wachstum von "grünem" Wasserstoff einzunehmen. Norne Securities rate weiterhin zum Kauf der Nel-Aktie, habe jedoch das Kursziel um ein Fünftel auf 24 NOK (Norwegische Kronen) gesenkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link