Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2415 EUR -2,82% (16.02.2022, 12:24)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,69 NOK -0,24% (16.02.2022, 12:09)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Wie bewerte man ein Unternehmen, das im abgelaufenen Jahr seinen Umsatz um 22% auf 79 Mio. Euro gesteigert und dessen operativer Verlust sich auf 47 Mio. Euro mehr als verdoppelt habe? Noch eine ergänzende Information: Das Unternehmen habe rund 270 Mio. Euro Cash.Doppelter Umsatz plus Cash, also 430 Mio. Euro? Ok, noch eine Information mehr: Es sei ein Unternehmen aus der Hype-Branche Wasserstoff. Na dann nehme man einfach den vierfachen Umsatz plus Cash und runde das Ganze noch etwas auf, ergebe dann 600 Mio. Euro.Die Rede sei von Nel, dem norwegischen Elektrolyse-Spezialisten. Das Unternehmen habe heute seine Zahlen für das Gesamtjahr 2021 und das vierte Quartal vorgelegt. Das Einzige, was bei Nel so richtig dynamisch wachse, seien die Verluste. Der operative Verlust (EBITDA) sei im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 75% auf 16,6 Mio. Euro in die Höhe geschnellt. Der Umsatz habe indes um bescheidene 8% auf 24,6 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe Nel im vierten Quartal einen Verlust von 26,6 Mio. Euro ausweisen müssen. Damit sei der Verlust bei Nel größer als der Umsatz.Selbst wenn ich davon überzeugt wäre, dass Wasserstoff der Energieträger Nummer 1 der Zukunft werde (was ich definitiv nicht sei), dann würde ich keine Aktie von einem Unternehmen haben wollen, das mit mehr als dem 20-fachen (!) Jahresumsatz bewertet werde, aber nur noch mit 8% wachse, so Maydorn. Selbst im "Super-Optimisten-Szenario" wäre eine Bewertung von 600 Mio. Euro dann schon mehr als sportlich. Diese Bewertung wäre übrigens bei einem Nel-Aktienkurs von rund 0,40 Euro erreicht. Aktuell koste eine Nel-Aktie 1,27 Euro. Das sei also noch jede Menge Luft zum Platzen da, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link