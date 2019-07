Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,742 EUR -3,39% (08.07.2019, 15:01)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,645 NOK -0,65% (05.07.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (08.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlagermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Zum Wochenbeginn müsse die Nel-Aktie weitere Kurseinbußen hinnehmen, nachdem es bereits am Freitag nach Börsenschluss in Oslo zu einem kleinen Sell-Off gekommen sei. Noch immer seien die Nel-Tankstellen, bei denen das für die Explosion bei Oslo verantwortliche Verschlussteil verbaut sei, geschlossen. Unternehmensangaben zufolge betreffe es insgesamt zehn Stationen, drei davon in Deutschland. Bis zu einer möglichen Wiedereröffnung würden Nutzer dieser Tankstellen aber auch Anleger weiter Geduld brauchen.Nach der transparenten Aufklärung des Vorfalls habe die Nel-Aktie eine kräftige Erholungsbewegung starten können. Nun sei es an der Zeit für eine kleine charttechnische Verschnaufpause. An den langfristigen Perspektiven habe sich beim norwegischen Wasserstoff-Pure-Player nichts geändert. Investierte Anleger könnten bei der spekulativen Nel-Aktie an Bord bleiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlagermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: