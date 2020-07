Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel entwickle seit Jahrzehnten Elektrolyse-Technologien. In den kommenden Jahren könnten effiziente Geräte dieser Art gefragter denn je sein. Denn rund um den Globus würden immer mehr Länder Ambitionen zeigen, Elektrolysekapazitäten aufzubauen. Bei der technologischen Verbesserung der Technologie von Nel sichere nun auch der Norwegische Forschungsrat Unterstützung zu.Mit 16 Millionen Norwegische Kronen werde der Forschungsrat das Wasserstoff-Unternehmen bezuschussen. Im dritten Quartal 2020 solle das Projekt starten und zwei Jahre dauern. Das Ziel sei, die Effizienz und die Kosten von Nels alkalischer Elektrolyseur-Plattform der nächsten Generation zu verbessern.Es werde erwartet, dass diese Verbesserungen die Realisierung großer Elektrolyseur-Möglichkeiten durch niedrigere Gesamtbetriebskosten unterstützen würden.Die Unterstützung vom norwegischen Forschungsrat sei ganz klar positiv zu werten. Damit spare Nel wichtiges Geld im Rahmen der ohnehin fortschreitenden Forschung und Entwicklung bei der hauseigenen Elektrolyse-Technologien. Nur noch wenige Prozent würden die Aktie von einem neuen Rekordhoch an der Heimatbörse in Oslo trennen. Mit dem Break über die alten Rekordstände würde der spekulative Wert ein frisches Kaufsignal generieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link