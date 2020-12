Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol Deutschland: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (11.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol Deutschland: D7G) unter die Lupe.Der Bundesstaat Kalifornien sei beim Thema Wasserstoff ganz vorne mit dabei. Wie die kalifornische Energie-Kommission mitgeteilt habe, sollten im Golden State bis 2025 sage und schreibe 200 Wasserstofftankstellen entstehen. Für die Wasserstoff-Pure-Player Nel und ITM Power könnte dies langfristig zu neuen Aufträgen führen.In Kalifornien hätten bereits 45 Wasserstoff-Tankstellen ihren regulären Betrieb aufgenommen, weitere 134 Stationen befänden sich in der Entwicklung. Demnach würden bis 2025 nur noch 21 weitere Tankstellen fehlen, um das Ziel von 200 Wasserstoff-Tankstellen zu erreichen. Insgesamt seien damit noch 155 Tanksysteme zu installieren.Für Nel und ITM Power bedeute dies ein hohes Auftragspotenzial: Ein Tanksystem koste rund 1,6 Millionen Euro, demnach würden in Kalifornien in den kommenden Jahren noch Aufträge im Wert von rund 250 Millionen Euro vergeben.Seit Jahresanfang hätten die Aktien von Nel und ITM Power stark zugelegt, die Bewertungen seien jedoch inzwischen sehr ambitioniert. Allerdings befänden sich beide Unternehmen in einer ausgezeichneten Position, um sich ein großes Stück vom Wasserstoff-Kuchen zu sichern.Bereits investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, sollten allerdings nie den spekulativen Investmentcharakter aus den Augen verlieren, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 11.12.2020)